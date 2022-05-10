Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 126 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 2-8 Mayıs'ta çeşitli operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 4 bin 301 uyuşturucu hap, 703 gram sentetik uyuşturucu, 514 gram esrar, 42 gram eroin, 20 kök Hint keneviri, ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 126 zanlıdan 12'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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