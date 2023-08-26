Adana'da tıra çarpan panelvandaki 2 kişi yaralandı

Ceyhan-Osmaniye kara yolunda İsmail Timur Süleyman Ç. idaresindeki panelvan, Muzaffer O'nun kullandığı 33 CRE 93 plakalı tıra arkadan çarptı.
Panelvan sürücüsü ve yanındaki kişinin araçta sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan İsmail Timur Süleyman Ç. ve arkadaşı Savaş S, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Polis ekipleri, tır sürücüsü Muzaffer O'yu ifadesini almak üzere karakola götürdü.