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Güncel
AA 25.08.2023 18:20

Batman'da gıda denetimi yapıldı

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Batman'da gıda denetimi yapıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet yürüten toplu tüketim yapan işletmelerde denetim yaptı.

30 personelin katıldığı denetimlere Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın da katıldı.

Aydın, Bakanlık talimatı doğrultusunda 81 ilde gerçekleştirilen gıda denetiminin Batman'da 30 personel ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerin 3 hafta boyunca devam edeceğini kaydeden Aydın, "Tarladan sofraya kadar her aşamada gıda güvenliğini sağlamakla ilgili denetimlerimizi sürdürüyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 civarında işletmemiz var. Bu işletmelerimizde riske dayalı olarak, ihbar üzerine veya talimatla denetimler yapıyoruz. 2023 yılı içerisinde 3 bine yakın denetim gerçekleştirdik"

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