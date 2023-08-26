Balıkesir'de sünnet düğününde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bostancı Mahallesi'ndeki otelde yapılan sünnet düğününe gelen kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, garsonlardan yemek istedi.

Düğüne gelen davetliler haricinde yemek verilemeyeceği cevabını alan kişilerle garsonlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 3 şüpheliden biri yanındaki tabancayla garsonlar Özkan K. ve Serkan K.'a 3 el ateş etti.

Olayda Özkan K. başından, kardeşi Serkan K. ise bel ve kalça kısmından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özkan K., hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kanat'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Hayati tehlikesi bulunan Serkan K. ise ilk tedavisinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.