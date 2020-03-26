Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe Mahallesi Mezarlığı yakınlarında şüphe üzerine Y.Ö'yü durdurdu.

Y.Ö'nün üst aramasında Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke, 3 yüzük ve 5 obje bulundu.

Şüpheli tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.