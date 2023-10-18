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Güncel
AA 18.10.2023 17:30

Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Ahmet Can G. (29), Ziyapaşa Mahallesi'nde bir apartta kalan Sadettin Tangüner (58) ile binanın önünde bekleyen Ömer B. (25), Onur G. (27) ve Yiğit Can A'ya (30) av tüfeğiyle ateş açıp kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, boyun ve kasığından vurulan Tangüner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda yaralanan Ömer B, Onur G. ve Yiğit Can A. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İnşaat halindeki binada saklanmış

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ahmet Can G'nin olay yerinin yakınında bulunan inşaat halindeki bir binada saklandığını belirledi.

Şüpheli, ekiplerin düzenlediği operasyonla olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin, silahlı saldırı öncesinde apartta kalan kız arkadaşı Nesrin S'nin (28) de boğazını sıkarak boğmaya çalıştığı öne sürüldü.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde uyuşturucunun etkisinde olduğunu ve olayları hatırlamadığını iddia etti.

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