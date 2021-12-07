Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ve yaralıların bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada iki grup arasındaki kavgada pompalı tüfek ile tabanca kullanıldığını ve 3 kişinin yaralandığını tespit etti.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan ve kartuş buldu.

Kavganın mahalle sakinleriyle uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen kişiler arasında yaşandığı ileri sürüldü.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.