KAYSERİ (AA) -

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, kütüphaneleri kısıtlı olan köy okulları için harekete geçti.

Gençlik Meclisince, "Bağışladığın Her Kitap Geleceğe Umut Olsun" ve "Bir Kitap Bir Çocuk, Bir Çocuk Bir Hayat" sloganlarıyla kitap toplama kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda fuarda kurulan stantta, köy okulları için kitap desteğinde bulunmak isteyenlerin bağışları kabul ediliyor.

Açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gören fuarda toplanan kitaplar, Kayseri genelindeki köy okullarının kütüphanelerine teslim edilecek.

Kampanya 12 Aralık'a kadar sürecek.