Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 4 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kars il merkezinin yanı sıra Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede polis ekiplerince belirlenen adreslere yönelik operasyonda biri kadın 3 astsubay yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişiler sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Soruşturma kapsamında bir astsubayın da yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.