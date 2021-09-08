Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve sahte içki operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmayla, merkez Sarıçam İlçesi Cihadiye Mahallesi'nde ikamet eden M.S'nin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine adrese baskın yapan ekipler, aramalarda 1 kilogram esrar, 11 kök kenevir ve 500 gram kenevir tohumu ele geçirdi, zanlı M.S'yi gözaltına aldı.
Öte yandan jandarma ekipleri, İmamoğlu ilçesi Koyunevi Mahallesi'nde M.Ş'nin kullandığı minibüsü durdurarak arama yaptı.
Aracın bagajını inceleyen ekipler, 60 litre sahte içki buldu, sürücüyü gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Sahte İçki
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