Erzurum kent merkezinde okul önlerinde Trafik Polisleri yaya geçitlerde araçları durarak çocukların yaya geçitlerinden sağlıklı bir şekilde geçmelerini sağlıyorlar. Uygulamalar sırasında kurallara uymayan araç sürücüleri hakkında ceza uygulandı.

Erzurum’un işlek geçitlerinden birisi olan Polis Amca İlkokulu önünde Trafik ekipleri okula giden çocukları yaya geçitlerinden sağlı bir şekilde geçirerek okula gitmelerine yardımcı oluyor. Kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Okul önünde okula gitmek isteyen öğrencilere yol vermeden yoluna devam etmek isteyen 3 sürücüye, yine okul önünde yaya geçidinde duraklama yapmadan geçmek isteyen 1 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Trafik ekiplerinin uygulaması öğrenci velileri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

