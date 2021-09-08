Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ile birlikte Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okul yönetimi tarafından karşılanan Öksüz, bir süre Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ile alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra sınıfları gezen Öksüz, öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Öksüz, “2021-2022 eğitim-öğretim yılının; başta öğretmen ve öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni eder, başarılı ve sağlıklı bir yıl dilerim” dedi.

Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz, yaptığı incelemelerin ardından Atatürk İlkokulu’ndan ayrıldı.

