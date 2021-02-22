Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sahte içki imalathanelerine operasyon düzenlendi 1323 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da sahte içki üretildiği iddia edilen iki adrese polisin düzenlediği operasyonda 1323 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi ve Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi’ndeki iki adreste sahte içki üretildiğini belirledi.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1323 litre etil alkol, 990 alkol kiti ve 5 bin etil alkol etiketi ele geçirdi.
Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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