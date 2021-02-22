İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Boyaklı Mahallesi Ağıl mezrasında Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (MARSU) ait pompa, altışar metre uzunluğundaki 45 metal su borusu ile 270 metre uzunluğundaki alüminyum kabloyu vinçle kamyonete yükleyip çalmaya çalışan M.T, İ.T, O.D, H.A, F.A. ve Ş.A. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.