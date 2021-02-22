Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alacak... Adalet Bakanlığı personel alımı 2021...
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, müjdeyi Telegram hesabından verdi. Bakan Gül çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alınacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı personel alım ilanı 2021...
Adalet Bakanı Gül, infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alınacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, müjdeyi Telegram hesabından verdi.
Gül, açıklamasında, “Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13.202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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