Adana'da sahipsiz hayvanlarla ilgili tedbirler alınacak

Vali Köşger, yaptığı açıklamada, kentteki belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen "Genel Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nda tehlike arz eden sahipsiz hayvanlarının durumunu değerlendirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda belediyelerin yapması gereken çalışmalar olduğunu ifade eden Köşger, şunları kaydetti:

"Geçici bakımevi kurması zorunluyken geçici bakımevi bulunmayan Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam belediyelerinin geçici bakımevi kurmaları için gerekli çalışmaları ivedilikle yapmaları, bakımevi bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Belediyesi'nin ise kısırlaştırma sayısını arttırmaları, geçici bakımevi bulunan ancak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği'nde istenen şartları sağlamayan Ceyhan ve Kozan bakımevlerinin yönetmeliğin istediği şartları sağlayacak şekilde yeniden yer seçimi yapması talimatlarımızı başkanlarımıza ilettik."

Vali Köşger, İmamoğlu ve Karataş ilçelerinde uygun geçici bakımevleri oluşturulması için gerekli çalışmaların başlatılacağını, bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan diğer ilçelerin ise sahipsiz hayvanları rehabilitasyon amacıyla en yakın bakımevine götürmek için toplama aracı ve ekip oluşturması gerektiğini bildirdi.

Vatandaşların sokaklarda huzur içinde bulunmalarının en önemli öncelikleri olduğunu belirten Köşger, "Son zamanlarda sahipsiz ve başıboş hayvanların, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüklerini, öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlarımızı tedirgin ettiklerini, hatta ölümlerine neden olduklarını üzülerek görmekteyiz. Üzücü hadiselerin yaşanmaması için verdiğimiz bu talimatlar kapsamında yerel yönetimlerce yapılacak çalışmaların takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.