Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.05.2024 18:47

Çorum'da yedikleri mantardan rahatsızlanan 2 kişi tedavi altına alındı

Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da yedikleri mantardan rahatsızlanan 2 kişi tedavi altına alındı

Gülabibey Mahallesi’nde ikamet eden K.A. marketten aldığı, Ulukavak Mahallesi'nde ikamet eden A.M. ise doğadan topladığı mantarlardan yedikten bir süre sonra rahatsızlanarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine adreslere 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulantı ve kusma şikayeti bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

K.A'nın mantar aldığı marketle ilgili inceleme başlatılacağı belirtildi.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
Mardin'de 73 öğrenciye bisiklet hediye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:21
Hamas: Toplu mezarlar, savaşın durması için uluslararası toplumun müdahil olmasını gerekli kılıyor
20:12
İsrail Gazze ve Refah'a saldırıyor: Çok sayıda kişi öldü ve yaralandı
19:59
Görgü tanığı mahkemede cinayet sanığını teşhis etti
20:07
AB, dondurulan Rus varlıklarının karlarıyla Ukrayna'ya silah alacak
19:53
İslam İşbirliği Teşkilatı, Bahamalar'ın Filistin Devleti'ni tanıma kararını memnuniyetle karşıladı
19:50
Borsa günü düşüşle tamamladı
Roma Sapienza Üniversitesi öğrencileri de Filistin'e destek için çadırlar kurdu
Roma Sapienza Üniversitesi öğrencileri de Filistin'e destek için çadırlar kurdu
FOTO FOKUS
ABD polisi George Washington Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek kampını dağıttı
ABD polisi George Washington Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek kampını dağıttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ