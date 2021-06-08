Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Karataş ve Yumurtalık'ta temizlik çalışması başlattı.

Sahil şeridindeki kumsal ve denizden çöp toplayan ekipler, 2 ilçedeki tarihi alanları da atıklardan arındırdı.

Ekipler, sinek ve haşereye karşı bölgede ilaçlama da yaptı.