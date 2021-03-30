Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 62 silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 62 silah ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 22-28 Mart'ta denetim yaptı.
Denetimlerde, ruhsatsız 45 tabanca, 12 av tüfeği ve 5 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 458 mermi ve 50 kartuş bulundu.
Ekipler ayrıca 3 otomobil, 18 motosiklet ve 4 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu, 2 otomobilin de motor ve şasi numarasının değiştirildiğini belirledi. Farklı suçlardan aranan 349 kişi de bu denetimlerde yakalandı.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 8 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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