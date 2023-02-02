Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da pazarda kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde pazar yerinde birbirlerini darbeden 4 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup pazarda karşılaşınca tartışmaya başladı.
Daha sonra tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı.
Birbirlerini darbeden Muyed S., Murat S., Muhammed H. ve Beşşar A. Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, 4 kişiyi hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına aldı.
Etiketler: Adana
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