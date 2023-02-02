Muş'ta dört gündür etkili olan kar yağışı, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı Muş'ta il özel idaresi ekipleri, karla mücadele çalışmasına başladı.

Köy yollarını birer birer ulaşıma açan ekiplere Varto ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Eryurdu Köyü'nde hasta olduğu ihbarı geldi. Yolu kapanan köydeki hastayı sağlık merkezine götüremeyen vatandaşlar il özel idaresinden yardım istedi.İhbar özerine Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu sağlık ekipleriyle birlikte Eryurdu köyüne ulaştı.

Sağlık ekipleri, rahatsızlanan G. B.'yi ambulansla Varto Devlet Hastanesine ulaştırdı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Eryurdu köyünde yaşayan 77 yaşındaki G. B. için ekipleri seferber ettiklerini ifade etti.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman kaybolduğunu aktaran Yentür "Ekiplerimiz 77 yaşındaki hasta vatandaşımız için hemen bölgeye hareket etti. Zorlu çalışma sonucu köye ulaşan ekiplerimiz, sağlık ekipleriyle hastayı hastaneye ulaştırmışlardır. Acil durumlar için muhtarlarımızla sürekli olarak iletişim halindeyiz. Karla mücadele çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.