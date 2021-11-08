Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Ersin G. idaresindeki 31 AES 246 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ö'ye (14) çarptı.
Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.
E.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücü ise polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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