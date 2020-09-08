Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Boztahta Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ile 2 helikopter bölgeye yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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