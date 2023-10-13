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Güncel
AA 13.10.2023 13:39

Adana'da narenciye üreticilerine akülü sırt pompası dağıtıldı

Adana'da narenciye bahçelerinde önemli zarara yol açan Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında üreticilere 360 akülü sırt pompası dağıtıldı.

Adana'da narenciye üreticilerine akülü sırt pompası dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, müdürlükte düzenlenen dağıtım töreninde, narenciye denilince akla Akdeniz meyve sineğinin geldiğini belirtti.

Müdürlük olarak bu mücadelede yol gösterici olacaklarını kaydeden Kökçüoğlu, "Her üreticinin bahçesi kendi evladı gibidir. Bahçesine zarar gelsin istemez. Üreticilerimiz vatanı savunan asker gibidir. Üretim yapmazsa, toplum gıda bulamazsa vatan savunmasının bir parçası eksik kalır. O sebeple bizler üreticilerimizin her zaman yanında olduk ve bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından üreticilere akülü sırt pompaları dağıtıldı.

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