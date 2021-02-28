Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da müşteri kabul eden restoranlardaki 100 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası
[Fotoğraf: AA]
Kentteki 5 iş yerinden 3'ü mühürlendi.
Adana'da müşteri kabul ettiği belirlenen 5 restorandaki 100 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden para cezası verildi.
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki restoranlarda Kovid-19 tedbirlerini denetledi.
Denetimlerde 5 restoranın müşteri kabul ettiği belirlendi. Ekipler, tedbirleri ihlal ettiği için restoranlardaki 100 kişiye 312 bin 720 lira ceza uyguladı.
Müşteri kabul ettikleri gerekçesiyle para cezası kesilen 5 iş yerinden 3'ü de ruhsatı bulunmadığı için zabıta ekiplerince mühürlendi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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