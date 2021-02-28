İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat'ta Bakırköy'de bir aracın bagajında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mozaik yer döşemesi bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, araçta yaptığı incelemede 3 metre 10 cm boyunda ve 90 cm genişliğinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik yer döşemesi ele geçirirken, araç sahibini gözaltına aldı.

Araç sahibi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Mozaik yer döşemesi, incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edildi.