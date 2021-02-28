Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bir evde 50 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 50 litre sahte içki ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, H.G'nin Anafartalar Mahallesindeki evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 50 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ev sahibi H.G, gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Sahte Alkol Sahte İçki
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