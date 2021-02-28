Manisa'da alınan bilgiye göre, Erkan Tunç (43) yönetimindeki 45 KA 0108 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobil Sarısu Mahallesi İnönü Caddesinde çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Tunç yaralanırken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Tunç, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün yakalanması için ise polis ekipleri çalışma başlattı.

