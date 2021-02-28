Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da fuhuş operasyonunda 12 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu'da alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda örgütlü olarak fuhuş, fuhşa teşvik veya yer temin etme suçlamasıyla 3'ü kadın 12 zanlı yakalandı.
Kadınlardan birinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
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