Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 08:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da park halinde bir araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Kundaklanan otomobil kullanılmaz hale gelirken, yanındaki lüks otomobil de zarar gördü.
Olay, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77022 Sokak'ta meydana geldi.
Hatice D.'ye ait park halindeki otomobilin yandığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, otomobilin arka kısmını saran ve yanındaki otomobile de sıçrayan alevlere tazyikli suyla müdahale ederek söndürdü.
Araç kullanılamaz hale geldi
Hatice D.’nin otomobili kullanılmaz hale geldi. Diğer araç ise kısmen zarar gördü. İtfaiye ekibinin yaptığı incelemede, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.
Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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