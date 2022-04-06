Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 10:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da kenevir eken 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da kenevir bitkisi ektiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Ceyhan ve Çukurova ilçelerinde kenevir ekimi yapıldığı ihbarı geldi. 3 şüphelinin ikametinde arama yapıldı.
Aramalarda, toplam 135 kök kenevir, 10 gram kubar esrar maddesi, 2 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Adana Hint Keneviri
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