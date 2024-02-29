Açık 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.02.2024 11:01

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Hakkı G. yönetimindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınında Taha T. idaresindeki araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil demir bariyerleri kırarak yol kenarındaki toprak alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobillerde bulunan Zekiye T. ve Emine T'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücüler Hakkı G. ve Taha T. ile araçlardaki Nurettin T. ve Mehtap Ö. ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ETİKETLER
Adana Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bingöl'de "2. Hesarek Kar Festivali"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:20
Uçak gemisi için konsept tasarım başladı
12:00
ABD'den F-16 teklif mektubu geldi
12:14
Antalya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı
11:49
İsrail hapishanelerinde bir Filistinli hayatını kaybetti
11:49
Bu hafta 9 film vizyona giriyor
11:43
Demir yollarının yük taşımacılığındaki payı artacak
Madenciler, enkazdan çıkardıkları Songül'ü ilk para karate turnuvasında yalnız bırakmadı
Madenciler, enkazdan çıkardıkları Songül'ü ilk para karate turnuvasında yalnız bırakmadı
FOTO FOKUS
İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ