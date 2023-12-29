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Güncel
AA 29.12.2023 10:28

Adana'da hafif ticari araçta silah parçaları ele geçirildi

Adana'da hafif ticari araçta çok sayıda silah parçası ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Adana'da hafif ticari araçta silah parçaları ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında hafif ticari araçta silah parçaları taşındığı tespit edildi.

Ekipler, takibe aldıkları aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Çukurova ilçesi yakınında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, tabanca ve tüfeklere ait namlu, gövde, tetik, kurma kolu, yay, pim, iğne, gez, sürgü üstü nişangah gibi 7 bin 175 parça ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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