Adana'da hafif ticari araçta silah parçaları ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında hafif ticari araçta silah parçaları taşındığı tespit edildi.

Ekipler, takibe aldıkları aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Çukurova ilçesi yakınında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, tabanca ve tüfeklere ait namlu, gövde, tetik, kurma kolu, yay, pim, iğne, gez, sürgü üstü nişangah gibi 7 bin 175 parça ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.