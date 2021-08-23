Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da gümrük kaçağı 103 cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da gümrük kaçağı 103 cep telefonu ve 316 kulaklık ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki iş yeri ile Yüreğir ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.
Aramalarda 103 cep telefonu ve 316 kulaklık ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Kaçakçılık
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