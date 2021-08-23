Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki iş yeri ile Yüreğir ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramalarda 103 cep telefonu ve 316 kulaklık ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.