Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuksuz sanık E.A. ve avukatı katıldı.

Sanık E.A. savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile irtibat kurmadığını ve örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "ByLock programını kullanmadım. Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Tanık beyanlarını ve suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" tarafından ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arandığının tespit edilmesi ve sanığa ait HTS raporlarının karşılaştırmalı incelenmesi sonucu elde edilen veriler dikkate alınarak E.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.