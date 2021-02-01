Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıldığı ihbarı aldı.
Ekipler, R.A'nın evine düzenlediği operasyonda 2 kilo 995 gram sentetik uyuşturucuyla 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
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