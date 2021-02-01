İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ilçe girişinde durumunda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 108 akıllı cep telefonu ve 609 elektronik sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.