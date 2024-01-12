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Güncel
AA 12.01.2024 10:07

Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyette bulundukları iddia edilen 7 zanlının kentte olduğunu tespit etti.

Ekiplerin merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde belirledikleri 7 ikamete düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu H.B.S.A., M.H., H.S., N.E. , R.K.D., B.A.H. ve H.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B.S.A, M.H, H.S, N.E. ve R.K.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 zanlı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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