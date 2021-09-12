Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da çocuğun cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da çocuğun cebindeki telefonunu "yankesicilik" yöntemiyle çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Mirza Çelebi Sokak'ta yürüyen Suriye uyruklu B.M. (14), bir kişinin yanından geçip hızla uzaklaşması üzerine durumdan şüphelenip cebini yokladığında telefonunun yerinde olmadığını fark etti.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla kimliğini belirledikleri zanlıyı yakaladı.
Şüpheli Mehmet A, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Adana Hırsızlık Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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