Erdoğan’ın emniyetteki ilk ifadesinde, kuzeniyle uyuşturucu madde kullanmaması ve evden ayrılan eşi ile çocuklarının tekrar eve dönmesi konusunda konuştuğu sırada aralarında tartışma çıktığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Buca ilçesi Laleli Mahallesi 425. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Erdoğan (44) ile evli ve ikiz kız çocuğu babası kuzeni Serkan Erdoğan (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Erdoğan, Serkan Erdoğan'ı bıçakladı. Serkan Erdoğan kanlar içerisinde yere yığılırken, hıncını alamayan şüpheli, kuzeninin başını sert bir cisimle ezdikten sonra olay yerinden kaçtı. Babasının Serkan Erdoğan'a ulaşamaması üzerine merak edip evini yoklamasıyla korkunç olay ortaya çıktı. Serkan Erdoğan'ın babası, oğlunu kanlar içerisinde bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede iki çocuk babası Serkan Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polis ekipleri, olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Erdoğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cinayeti itiraf etti, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti işlediği tespit edilen Serkan Erdoğan'ın kuzeni Mustafa Erdoğan, olay yeri yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Erdoğan’ın emniyetteki ilk ifadesinde, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürdüğü Serkan Erdoğan’ı uyuşturucu kullanmaması yönünde ikaz ettiği ve evden ayrılan eşi ile çocuklarının tekrar eve dönmesi konusunda konuştukları esnada aralarında tartışma çıktığını, tartışma ile birlikte kuzeni Serkan Erdoğan’ın kendisine bıçak çektiği ve arbede esnasında bıçağı alıp kuzenini bıçakladığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.