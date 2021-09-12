Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gelibolu'da çıkan anız yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde çıkan anız yangını söndürüldü.
Köy arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan anız yangını, çevredeki ağaçlık alana sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Gelibolu Orman İşletme Şefliği ile Gelibolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Etiketler: Yangın
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