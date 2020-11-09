İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 2-8 Kasım tarihlerinde genel güvenlik ve asayişin temini açısından denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, ruhsatsız 43 tabanca, 30 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 1098 mermi ve 67 kartuş, kumar makinesi, motor ve şasi numarası değiştirilmiş otomobil ile çalıntı olduğu tespit edilen otomobil, 7 motosiklet ve 5 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 14 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.