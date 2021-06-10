Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da başına kurşun isabet eden kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da sokakta yürüyen kişiyi tabancayla ateş ederek öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde sokakta yürüyen Yakup A., bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.
Akdağ, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla G.A. olduğunu belirlediği zanlıyı, olayda kullanıldığı tabancayla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Adana
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