Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskınlarında; 23 gram metamfetamin, 187 gram bonzai, 665 hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Malatya Narkotik Uyuşturucu
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