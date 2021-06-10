Elazığ İl Jandarma Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 65 jandarma er için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından temel eğitim devresinde başarılı olan erlere hediyeleri verildi. Daha sonra erler, Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız da katıldı.