Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de kocası ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de eşini ve görümcesini tüfekle öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.
Osmaniye'de iddiaya göre, merkeze bağlı Köyyeri köyünde yaşayan G.U, kocası S.U. ve aynı evde yaşadıkları görümcesi E.U'ya uyudukları sırada tüfekle ateş etti.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, G.U'yu gözaltına aldı.
Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Etiketler: Osmaniye
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