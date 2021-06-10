Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 6 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 1'i eski banka çalışanı 6 kişi, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Libya uyruklu doktor G.A.A.B'nin banka hesabındaki 200 bin doların, bilgisi dışında farklı hesaplara aktarıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, eski banka çalışanı M.S'nin hesaptaki parayı, irtibatlı olduğu kişilerin hesapları ile kendi hesabına aktardığını belirledi.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, M.S'nin de arasında bulunduğu 6 kişi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dekont, belge, dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Dolandırıcılık
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