Günlük bazda dün 878 bin 296 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 630 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 408 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 822 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.