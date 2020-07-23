Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 76 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde, 76 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Adana, Tufanpaşa Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Çakmakçı'dan haber alamayan komşuları şüphelenerek evinin kapısını açtı.
Yaşlı kişiyi yerde hareketsiz yatarken gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Çakmakçı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
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