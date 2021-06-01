Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 442 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da iki araçta 442 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Feke ilçesi Süphandere Mahallesi'nde iki aracı durdurup aradı.
Araçlarda 442 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık
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