Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Feke ilçesi Süphandere Mahallesi'nde iki aracı durdurup aradı.

Araçlarda 442 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.